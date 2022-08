Rodrigo é Business & Strategy Analyst da Instinct desde 2021, tendo sido Business Analyst durante o tempo que a Instinct representou a Fabernovel em Portugal. Atualmente, está a frequentar um Executive Master em General Management pela Católica Lisbon School of Business and Economics, após se ter licenciado em Marketing na Universidade Lusíada de Lisboa. A sua formação no ensino secundário, passou pelo ensino internacional, tendo seguido os programas de GCSE e A'Levels na área de Economia em 2017 e 2019, respetivamente.