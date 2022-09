As bicicletas elétricas inteligentes da Vanmoof podem ser configuradas através de uma aplicação, desde a definição do nível de assistência do motor, à iluminação e ao comportamento com base no tipo de piso.

Com um sistema de desbloqueio por aproximação do utilizador, a inteligência desta bicicleta estende-se também a sensores que analisam a qualidade do ar para recomendar rotas com menor presença de CO2.

A VanMoof é uma marca holandesa de bicicletas elétricas inteligentes com uma autonomia de 150 quilómetros.

Diferenciando-se pelo design (venceu prémios Red Dot em 2020 e 2022), as bicicletas incluem dois anéis de luzes no guiador que mostram indicadores dos níveis da bateria e da velocidade de deslocação.

O condutor pode também acoplar o smartphone ao guiador e, através da aplicação, ver informações exatas de velocidade, há quanto tempo está a pedalar ou a distância para o destino.

Para evitar roubos, as bicicletas têm​ um sistema de bloqueio rápido, bastando carregar num botão. Quando o condutor se aproxima com o smartphone o sistema desbloqueia-se automaticamente.

A oferta inclui 4 modelos de bicicletas, com o preço a partir de 2.500 euros. A VanMoof tem um modelo de venda direta online, permitindo agendar no site um test-ride.

A empresa disponibiliza também serviços de manutenção (298 euros por três anos) e de assistência em caso de roubo da bicicleta (348 euros por três anos).

Desde que foi fundada, a VanMoof já captou 189 milhões de dólares.