A Noa transforma artigos de publicações de media em áudios narrados por atores profissionais, fazendo a curadoria de artigos para explorar um determinado tema.

Através da App é possível ouvir artigos de publicações de referência como o The New York Times, Washington Post e The Economist.

Com a quantidade de informação produzida diariamente, nem sempre é fácil acompanhar o que se passa no mundo dos negócios, finanças e inovação. A Noa nasceu com a missão de revolucionar o acesso ao jornalismo de referência, transformando artigos em áudios narrados por atores profissionais.

Com a curadoria dos editores da Noa, a informação está organizada por temáticas, podendo explorar-se compilações de peças jornalísticas de várias publicações em torno de um tema. Por exemplo, “A nova era dos serviços cloud” ou “Como o merge da Ethereum vai moldar o futuro das criptomoedas”.

Através da aplicação (iOS e Android) é possível ouvir artigos de publicações de referência como o The New York Times, Washington Post, The Economist, Bloomberg e Harvard Business Review.

Uma das propostas de valor da Noa é o facto de permitir estar informado em poucos minutos e de ter acesso a diferentes perspectivas sobre os tópicos que marcam a atualidade.

Como forma de integrar a rotina do dia a dia, a aplicação permite definir objetivos semanais de consumo de informação com base nos momentos em que se prefere ouvir. Por exemplo, enquanto se faz exercício físico ou enquanto se conduz, se cozinha ou se caminha.

Acessível através do smartphone, computador, carro e smart speakers, a Noa apresenta também as estatísticas de consumo de informação.

A App tem um modelo de subscrição mensal, com o preço de 8 euros por mês.