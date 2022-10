O The Writer’s Room permite a qualquer pessoa colaborar no processo criativo de escrita de livros.

O primeiro livro está a ser escrito pelo autor Neil Strauss. No final, cada membro recebe a obra final em formato físico e em NFT.



Reimaginar a forma como se escrevem histórias, permitindo a qualquer pessoa colaborar no processo criativo de escrita de livros. Esta é a missão do The Writer’s Room, um projeto Web3 desenvolvido pela Tally Labs.

Disponível em aplicação web, o The Writer’s Room permite à comunidade de membros votar em perguntas colocadas pelos autores, ajudando a tomar decisões sobre a história. Em alternativa, podem ser eles próprios a sugerir opções de resposta.

Há também a possibilidade de sugerir ideias sobre as quais gostariam de dar opinião.

Os membros da comunidade podem ainda licenciar os direitos de avatares em formato NFT para que se tornem personagens de um livro.

Assim que estão concluídas, as obras são entregues aos membros em formato NFT e também uma cópia física.

O primeiro livro do The Writer’s Room está a ser escrito Neil Strauss, jornalista e autor de 10 bestsellers.

O The Writer’s Room funciona com um modelo de membership, associado a quatro NFT que podem ser comprados.