Apple Music e videojogos Steam chegam aos Tesla

A Tesla lançou uma nova atualização de software para os seus automóveis em que disponibiliza para cada perfil de condutor, a Apple Music e milhares de videojogos da plataforma Steam.

Com esta novidade, a Tesla reforça a oferta de entretenimento, permitindo aceder a mais serviços de streaming de música (uma vez que já disponibilizava o Spotify) e permite, agora, também jogar videojogos com elevada qualidade.

Fitbit lança serviço para instituições de saúde

A Fitbit, uma empresa da Google, lançou um serviço para instituições de saúde que permite aceder aos dados recolhidos através de wearables, com o consentimento dos pacientes.

Através do Device Connect for Fitbit, estes dados de saúde são integrados e analisados na Google Cloud, oferecendo informações em tempo real. A interoperabilidade com os dados clínicos é garantida através de uma API.

Esta novidade pode ser particularmente útil para garantir um acompanhamento contínuo dos pacientes fora dos hospitais. Por exemplo, antes e depois de cirurgias ou no acompanhamento de pacientes com doenças crónicas.

Porsche vai lançar coleção de NFTs

A Porsche anunciou a sua primeira coleção de NFTs que vai estar associada ao icónico modelo 911.

Com lançamento marcado para janeiro, a coleção vai ter 7.500 NFTs.

Uma das particularidades é que os compradores dos NFTs vão ter a possibilidade de personalizar o design dos seus ativos digitais.

Estes NFTs dão também acesso exclusivo a eventos, tanto online como presencial, onde será possível conhecer criadores e opinion leaders da Web3.

