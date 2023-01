O REV1 é um veículo espacial, totalmente autónomo, que pode ser utilizado por empresas para fabricar novos produtos num ambiente de microgravidade.

A expectativa é que esta fábrica esteja operacional em 2025.

Sem gravidade, muitas das limitações físicas que existem na Terra deixam de existir e há uma oportunidade para criar novos produtos ou para tornar mais eficientes os produtos que já existem. Foi com esta visão que a startup francesa Space Cargo Unlimited começou a desenvolver uma “fábrica” no Espaço.

Colocada em órbita, entre 350 a 450 quilómetros da Terra, esta cápsula de 4 metros e meio tem a capacidade de permanecer no Espaço durante vários meses, podendo ser útil a várias indústrias. Por exemplo, para a indústria farmacêutica no desenvolvimento de células estaminais e também de produtos de cosmética.

Outro grande potencial está na impressão de órgãos humanos em 3D, pois com a microgravidade não é preciso criar suportes para formas complexas de tecidos, o que simplifica o processo.

Alguns testes já foram realizados na área da agricultura, com castas de vinho que permaneceram 10 meses na Estação Espacial Internacional com o objetivo de perceber quais são as mais resistentes.

Para iniciar esta revolução industrial a partir do Espaço, a Space Cargo Unlimited planeia ter a sua fábrica espacial operacional em 2025.