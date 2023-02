A startup francesa Ledger desenvolveu o Ledger Stax, um pequeno dispositivo de bolso, com um ecrã touch, que se destina a proteger ativos digitais valiosos.

Com o objetivo de transformar a experiência do utilizador na Web3, a startup francesa Ledger desenvolveu o Ledger Stax, um pequeno dispositivo de bolso, com um ecrã touch, que se destina a proteger ativos digitais valiosos.

Criado por Tony Fadell, que também co-criou o iPod e o iPhone da Apple, o dispositivo gera uma chave para guardar em segurança NFTs e criptomoedas.

A grande vantagem é o facto de não estar conectado à internet e, assim, garantir uma maior segurança dos ativos digitais, protegendo-os de ataques de hackers.

Para fortalecer a segurança, o sistema operativo da Ledger garante que todas as transações têm de ser fisicamente validadas no Ledger Stax e os dados são armazenados através de um chip, que é tradicionalmente utilizado em passaportes e cartões bancários.

O Ledger Stax pode ser conectado através de bluetooth à aplicação Ledger Live para facilitar a gestão dos ativos a qualquer hora.

A Ledger já desenvolveu outros dispositivos para garantir a segurança das carteiras com criptoativos, das quais já vendeu mais de 5 milhões.

Com o preço de 279 euros, o Ledger Stax já pode ser comprado online.