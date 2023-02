Apple: serviços crescem, receitas do iPhone caem

A Apple divulgou os resultados do 4ºT de 2022, onde apresentou receitas de 117.2 mil milhões de dólares, menos 5,5 % do que no 4ºT de 2021. Os lucros foram de 30 mil milhões de dólares, uma descida de 13%.

Como consequência dos entraves na produção na China e do contexto macroeconómico, as receitas do iPhone caíram 8% para 65.78 mil milhões de dólares. O único produto a crescer foi o iPad com as receitas a subir 29%.

Um dado importante foi o aumento do número de dispositivos ativos da Apple que ultrapassou os 2 mil milhões, favorecendo o desempenho dos serviços (App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud, etc.) que cresceram 6% para 20.77 mil milhões de dólares.

Alphabet: negócio de publicidade cai 4%

No último trimestre de 2022, a Alphabet apresentou receitas de 76 mil milhões de dólares (+1%). Os lucros foram de 13.6 mil milhões de dólares, menos 34% do que no 4º trimestre de 2021.

O negócio de publicidade caiu 4% para 59 mil milhões de dólares. Com a crescente concorrência de plataformas como o TikTok, as receitas de publicidade no YouTube desceram 8% para 7.96 mil milhões de dólares.

A compensar esta descida, as receitas do negócio cloud cresceram 32% para 7.3 mil milhões de dólares.

Nesta apresentação de resultados, a Alphabet indicou que vai dar prioridade a projetos de inteligência artificial, como resposta a serviços como o ChatGPT, um chatbot de inteligência artificial ao qual se pode perguntar quase tudo e que pode ser uma ameaça ao motor de busca da Google.

Meta atinge 3.7 mil milhões de utilizadores ativos por mês

Apesar de surpreenderem, as receitas da Meta caíram 4% para 32.2 mil milhões de dólares, no 4ºT de 2022, comparando com o mesmo trimestre de 2021. O lucro caiu 55% para 4.65 mil milhões de dólares.

Todas juntas, as aplicações da Meta totalizaram 3.7 mil milhões (+4%) de utilizadores ativos por mês – quase metade da população mundial. O Facebook destacou-se com os seus 2 mil milhões de utilizadores ativos por dia.

A Meta conseguiu não só aumentar o número de utilizadores como também rentabilizar melhor cada utilizador ativo.

Nesta apresentação de resultados, foi também anunciado um investimento extra de 40 mil milhões de dólares na compra de ações próprias, que somam aos 10.9 mil milhões de dólares que já estavam previstos.

Amazon: cloud cresce 20% e publicidade 19%

A Amazon apresentou receitas de 149 mil milhões de dólares, mais 9% do que no último trimestre de 2021. Os lucros caíram para 300 milhões de dólares, o que é justificado pela desvalorização em bolsa da Rivian, o fabricante de veículos elétricos no qual a Amazon detém uma participação de 18%.

O serviço de cloud Amazon Web Services apresentou receitas de 21.4 mil milhões de dólares, mais 20% do que no 4º trimestre de 2021.

O negócio de publicidade continua em rápido crescimento e no último trimestre de 2022 subiu 19%, com receitas de 11.6 mil milhões de dólares.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…