“Que se lixe, vamos a isso!” é uma frase marcante de Richard Branson, é o que o fundador do Grupo Virgin costuma dizer quando toma decisões de negócio que, à primeira vista, podem parecer ruinosas. Talvez por isso diga também que prefere iniciar um negócio sem um contabilista ao lado. 😅

Branson deixa claro que para ter sucesso é preciso não ter medo de arriscar. Um bom exemplo é a companhia aérea Virgin Atlantic que ousou entrar no mercado com “excesso de carga”, concorrendo com a British Airways. Mas, em todos os negócios encontrou uma forma de se diferenciar, ligando como um cordão umbilical a sua personalidade às empresas – tal como Steve Jobs com a Apple ou Bill Gates com a Microsoft. Proporcionar diversão sempre foi o trunfo para criar diferenciação.

Esta procura incessante pela diversão e por dar visibilidade à marca Virgin levou Richard Branson muitas vezes a arriscar a própria vida, quer seja em viagens em balões de de ar quente ou de barco a alta velocidade. A minissérie documental de quatro episódios “Branson” da HBO mostra-nos tudo, sem tempo para monotonias.

Nesta minissérie, percebemos que, ainda hoje, as palavras de Branson por vezes atropelam-se, mas por trás do gaguejo esconde-se um empreendedor determinado e inteligente, com uma visão clara do que fazer. E isso revelou-se desde cedo.

Aos 16 anos, Branson fundou a revista nacional para estudantes Student e nunca mais parou: seguiram-se a venda de discos, a gravadora e distribuidora Virgin Records, a companhia aérea Virgin Atlantic, a ferroviária Virgin Trains, serviços financeiros, ginásios.

“Os corajosos podem não viver para sempre, mas o cautelosos não vivem de todo.” – Richard Branson.

O quarto e último episódio desta minissérie é dedicado à Virgin Galactic, uma das mais recentes empresas fundadas por Richard Branson que tem como missão oferecer viagens turísticas ao Espaço. Como não podia deixar de ser, Branson aceitou ser um dos primeiros passageiros desta nave, até porque, como ele próprio admite, não consegue dizer que não a um bom desafio.