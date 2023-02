Inteligência artificial do Google cria música

MusicLM é o novo software de inteligência artificial do Google que cria música a partir de descrições em texto, melodias e mesmo de imagens.

Este software foi desenvolvido com base na análise de 300 mil horas de música e tem como objetivo apoiar artistas e produtores musicais.

Para demonstrar o potencial do MusicLM, o Google partilhou vários áudios. Um dos exemplos são áudios criados através de imagens e descrições de obras de arte, como “Guernica” de Pablo Picasso e “Dance” de Henri Matisse.

Twitter partilha receitas de publicidade com os criadores

O Twitter prepara-se para partilhar com os criadores as receitas de publicidade que é exibida nos posts e comentários. Esta partilha de receitas é feita apenas com os criadores que são subscritores do Twitter Blue, que tem o preço de 8 dólares por mês.

A novidade é mais um argumento para atrair os criadores, depois do lançamento do Super Follows, que permite monetizar conteúdos através de subscrições pagas, e também do Ticketed Spaces, que permite aos criadores cobrar por eventos online.

Bancos americanos vão lançar serviço para pagamentos online

Um grupo de bancos americanos, onde se incluem o JPMorgan Chase, o Wells Fargo e o Bank of America, vai lançar, este ano, um serviço para pagamentos online num clique.

No arranque, 150 milhões de clientes vão poder associar os seus cartões bancários a este novo serviço.

Esta não é a primeira colaboração entre estes gigantes da banca. Em 2017, lançaram a aplicação de transferências peer-to-peer Zelle.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…