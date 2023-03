A Fundação Altice inaugurou um espaço no metaverso que mostra as soluções tecnológicas promovidas para apoiar pessoas com necessidades especiais.

Após a entrada do MEO no metaverso, chega a vez de mais um espaço do grupo Altice, desta vez da Fundação Altice. Através do smartphone, computador ou óculos de realidade virtual, é possível entrar neste espaço para descobrir mais sobre a missão da Fundação Altice e apreciar obras de arte, sem sair de casa.

Assim que o seu avatar chega ao lobby de entrada, é possível ver o vídeo de apresentação Fundação Altice.

Ao avançar, há um caminho para o edifício da acessibilidade. Ao aproximar-se as portas automáticas abrem-se para dar as boas-vindas às soluções tecnológicas promovidas pela Fundação Altice para apoiar pessoas com necessidades especiais. Por aqui, é possível descobrir soluções de ensino à distância, linguagem gestual e uma aplicação que permite a pessoas com mobilidade reduzida comunicarem de forma mais fácil.

Se estiver com tempo, pode ainda visitar a coleção de arte contemporânea da Fundação Altice e contemplar as obras de arte de artistas como Helena Almeida, Álvaro Lapa e Ângelo de Sousa.

Este espaço no metaverso foi desenvolvido pela Instinct e para aceder basta ir ao site fundacao.altice.pt.