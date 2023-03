No espaço metaverso 50 anos de Expresso, os visitantes podem viajar pelas cinco décadas de história com as notícias que marcaram Portugal e o mundo.

Em cinco salas, estão expostas as capas mais relevantes de cada ano, acompanhadas por áudios de notícias e músicas.

No âmbito das comemorações dos 50 anos do jornal Expresso, o jornal que sempre inovou inaugurou agora um espaço no metaverso. Neste espaço, os visitantes podem viajar pelas cinco décadas de história com as notícias que marcaram Portugal e o mundo.

Este espaço é uma exposição digital, imersiva e tridimensional. Em destaque na entrada está o número 50, alusivo aos 50 anos do Expresso e uma galeria onde podemos ver fotografias e vídeos do jornal Expresso.

Ao avançar, chegamos a um anfiteatro e é a partir do espaço central que temos acesso às cinco salas, uma para cada década onde estão expostas as capas mais relevantes de cada ano. Nas capas podemos ler os destaques de cada edição e também ouvir as histórias relatadas pelos jornalistas do jornal Expresso, com as notícias e músicas que marcaram cada ano.



Este espaço metaverso é uma aula de história que começa com primeira edição do Expresso, publicada a 6 de Janeiro de 1973, ainda durante o Estado Novo, passando pela queda do muro de Berlim, em 1989, ou pelo dia em que o mundo mudou, com os ataques terroristas em Nova Iorque a 11 de setembro de 2001.

Pode entrar neste espaço metaverso num computador, smartphone, tablet ou óculos de realidade virtual basta seguir as instruções, depois de clicar aqui.

Este é mais um projeto metaverso desenvolvido pela Instinct.