De onde surgem as grandes ideias? E como é que elas são desenvolvidas? Como funciona a mente dos grandes criativos que estão a mudar o mundo?

Abstrato: A Arte do Design é uma série documental da Netflix que explora o trabalho de alguns dos designers mais inovadores do mundo. Cada episódio é dedicado a um designer diferente, desde arquitetos a designers gráficos, designers de produto e de moda. Para além de ser uma série inspiradora que oferece um insight único ao processo criativo, mostra também como o design é capaz de impactar o nosso dia-a-dia, como nos afeta individualmente, e ainda como poderá afetar o futuro.

O primeiro episódio que vi foi o de Olafur Eliasson (Design de arte) que me prendeu desde o primeiro momento. Ao longo do episódio visitamos algumas das peças mais famosas do artista, enquanto vamos conhecendo o seu background, como se inspira na natureza para criar as suas estruturas artísticas e como cada detalhe é meticulosamente pensado para provocar uma reação e reflexão. Um bocado mais à direita, não tão elevado, e talvez uma tonalidade mais escura, todos estes detalhes são importantes. Por detrás de cada estrutura, existe um processo lindo: o processo criativo. Um dos pontos fortes desta série é a forma como cada episódio detalha de uma forma muito íntima e pessoal o processo criativo de cada designer.

Com Jonathan Hoefler (Design de fontes de letra) exploramos o processo de criação de uma nova família de fontes de letra. Este designer analisa e avalia o estilo das fontes utilizados em relógios vintage para criar uma nova fonte de letra. Hoefler criou fontes para marcas como a Sports Illustrated, Rolling Stones e a Apple.

Destaco também o episódio de Ian Spalter, cuja a filosofia de design é a simplicidade e o foco no utilizador. A abordagem de Spalter teve um impacto significativo na indústria tecnológica, com trabalho desenvolvido para empresas como o Instagram, onde foi o responsável pela mudança do logo e da aplicação para um estilo mais minimalista.

O design está em todo o lado, está entranhado na sociedade. Prova disso é a diversificação das áreas abordadas nos diferentes episódios. Por exemplo, Neri Oxman mistura arquitetura, engenharia, biologia e design para desafiar o convencional, construindo estruturas com recurso à natureza que podem, um dia, ser implementados no mundo real. Estará a solução para a crise ecológica no design?

Esta é uma série visualmente deslumbrante que oferece uma visão única sobre como o design está mudar o mundo.