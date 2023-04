Seja qual for a sua profissão, ou mesmo que não trabalhe, a capacidade de tomar decisões é fundamental. Em média um adulto toma 35 mil decisões por dia, das micro às macro decisões.

O que está por detrás desta nossa capacidade de decidir são as emoções. Graças ao neurocientista português António Damásio, o mundo ficou a saber que sem emoções, não conseguiriamos tomar decisões.

As emoções funcionam para nos guiar, para sobreviver e a prosperar, focando a nossa atenção e motivando-nos para uma linha de acção específica. Cada emoção tem um propósito como pudemos compreender no filme da Disney Inside Out em que a tristeza é quem salva a Riley.

Para este weekend sugiro-lhe uma aplicação, possivelmente a melhor ferramenta para ajudar a melhor conhecer-se.

How We Feel é uma aplicação gratuita (iOS e Android) criada por cientistas, designers, engenheiros e terapeutas. Concebida em conjunto com o Centro de Inteligência Emocional da Universidade de Yale e baseado no trabalho do Dr. Marc Brackett, How We Feel ajuda as pessoas a encontrar a palavra certa para descrever como se sentem nas várias atividades do dia a dia, quer seja em locais como trabalho, casa, no trânsito, nas compras… quer esteja com pessoas como amigos, familiares, colegas… e ainda estando numa qualquer atividade como a escrever, ir para a cama, conduzir ou simplesmente não fazer nada.

How We Feel é uma espécie de diário que regista como de sente ao longo do dia podendo também acompanhar o seu sono, o exercício físico e as tendências de saúde com a integração do HealthKit (iOS) e adicionar imagens ou notas.

Todos os dados são mantidos no smartphone, podendo ser partilhado com pessoas em quem confiamos ou de forma anónima para investigação. Depois de cada partilha, a app sugere uma série estratégias de descoberta e de regulação emocional através de vídeos curtos com especialistas sobre temas como “Não existem emoções más”, “emoções são como a meteorologia”, “a importância dos detalhes”.

Com o objetivo de tornar mais consciente as nossas emoções para trabalharem a nosso favor e não contra nós, esta app é um projeto sem fins lucrativos que vive de donativos. Uma excelente ferramenta para melhor gerir o stress e a ansiedade, que a ciência já provou ser o maior desencadeador de doenças do século XXI.

Lembre-se que sem emoções não há decisões, logo melhores emoções, melhores decisões.