Um pequeno robô criado pela Vicarious Surgical é introduzido no corpo dos pacientes para tornar as cirurgias abdominais mais rápidas e seguras.

Os médicos conseguem ter uma visão de 360 graus através da câmara do robô e de 56 sensores.

Na sala de operações, os mais pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença. Esta é a visão da Vicarious Surgical. Fundada por dois ex-alunos do MIT, Adam Sachs e Sammy Khalifa, esta startup americana criou um pequeno robô com dois braços, que torna as cirurgias abdominais mais rápidas e seguras.

Controlado pelos cirurgiões, o robô começa por fazer uma pequena incisão de apenas 1 centímetro e meio e, depois de entrar no corpo, tem como grande vantagem conseguir mover-se em todas as direções.

Os médicos conseguem ter uma visão de 360 graus através da câmara do robô e de 56 sensores que permitem uma precisão extrema durante o todo o procedimento. No fim, o robô também é capaz de suturar o paciente.

Permitindo reduzir o tempo de cirurgia de 2 para 1 hora, o sistema está sobretudo focado em tornar a cirurgia abdominal mais rápida, fácil e com menor risco. As operações a hérnias, que são milhões todos os anos, são o principal foco da Vicarious.

A startup é financiada por líderes do setor da tecnologia como Bill Gates (Microsoft), Vinod Khosla (Khosla Ventures) e Eric Schmidt (Alphabet/Google).