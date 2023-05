Meta vai integrar I.A. generativa nas suas aplicações

A Meta prepara-se para disponibilizar ferramentas de inteligência artificial generativa nas suas aplicações, tanto para utilizadores comuns, como para criadores e empresas.

Este investimento em I.A. vai abranger experiências de chat no WhatsApp e no Messenger e também a criação de imagens e vídeos em posts no Facebook e no Instagram.

A Meta pretende estender a I.A. também ao metaverso para permitir criar mais facilmente avatares, objetos e mundos virtuais.

Apple faz parceria com o Canal+

A Apple fez um acordo com o grupo de media francês Canal+, que detém canais de televisão premium e um serviço de streaming. Agora, os subscritores do Canal+ têm acesso gratuito ao Apple TV+ em países como a França, Suíça, Chéquia e Eslováquia.

O acesso aos filmes e séries da Apple é feito através da mesma set-top box que os subscritores da Canal+ já utilizam – sem ser necessário outra aplicação ou subscrição.

Os conteúdos estão disponíveis diretamente na aplicação do myCanal e alguns programas da AppleTV+ vão também ser transmitidos nos canais premium do Canal+.

App da Expedia integra ChatGPT

O portal de viagens Expedia começou a testar a integração do ChatGPT na aplicação móvel, permitindo aos utilizadores conversar com o chatbot e receber recomendações personalizadas para viagens. Por exemplo, onde ficar, o que visitar e dicas para deslocações.

Os hotéis mencionados durante as conversas ficam guardados na App para facilitar a reserva de alojamento.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…