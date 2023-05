A YFood cria substitutos de refeições, quer seja em formato de bebida ou barras energéticas.

Fundada em 2017 em Munique, a YFood é uma startup de foodtech que cria substitutos de refeições, quer seja em formato de bebida ou barras energéticas. A ideia surgiu com base na experiência dos fundadores que perceberam a falta de alternativas saudáveis e rápidas para quem tem pouco tempo.

Com um modelo direct-to-consumer, a YFood vende as suas bebidas online e também em pontos de venda físicos.

De acordo com a startup, as bebidas têm vitaminas e minerais essenciais, proteína, fibra e todos os nutrientes que o corpo precisa, com opções também para quem é vegan.

A YFood dá também a opção de subscrição (15% de desconto), bastando indicar na encomenda online os produtos e a frequência com que se pretende receber em casa. A subscrição é flexível, a qualquer momento é possível alterar os produtos escolhidos e não há um período mínimo de subscrição.

A startup apresentou um crescimento anual de 100%, com receitas de 120 milhões de euros em 2022.

A YFood já captou 252 milhões de euros de investidores como a Nestlé e o Five Seasons Ventures.