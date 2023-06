A tecnologia tem transformado as nossas vidas e também a sociedade, é um facto. Mas, a evolução tecnológica está a abrir caminho para transformar também a morte!

Os livros, filmes e séries de ficção científica são uma antecipação das evoluções tecnológicas e das consequentes transformações sociais. O filme “O Canto do Cisne”, em exclusivo na AppleTV+, abre uma perspetiva sobre como a tecnologia pode transformar a morte.

Cameron Turner (Mahershala Ali) é diagnosticado com uma doença terminal e, consciente do enorme sofrimento que a sua morte irá provocar na sua mulher e no seu filho, decide entrar num programa da clínica da Dra. Jo Scott (Glenn Close) para ser totalmente clonado. O dilema que vive entre poupar o sofrimento à sua família e ser substituído por outro é um enredo de uma história que vale a pena ver para refletir.

E isto não é uma ficção demasiado longínqua. “Além da morte”, o primeiro episódio da série documental A História de Deus da National Geographic, mostra como a vida eterna está a ser explorada pela tecnologia. Disponível no Disney+, esta série, com o ator Morgan Freeman, mostra robôs que são clonados a partir de pessoas, guardando as suas memórias, crenças e valores.

Esta possibilidade permite aos familiares minimizarem o sofrimento quando morrerem, e também que os descendentes tenham a oportunidade de “conhecer” os seus antecessores. Já imaginou poder ter conversas com o seu tetravô? É um bom tema para reflexão!