Do primeiro Toy Story aos filmes mais recentes, como “Coco”, “Soul” ou “Luca”, qual dos filmes da Pixar o marcou? E porquê? Na verdade, todos são muitos especiais, porque contam com uma equipa multidisciplinar inteiramente dedicada a produzi-los e uma abordagem fora do comum.

Lançada em 2020, Inside Pixar é uma série documental (Disney+) que explora o que acontece nos corredores da Pixar, em Emeryville, na Califórnia. Constituída por 1 temporada com um total de 20 episódios, com duração de 10 minutos cada, a série leva-nos a descobrir o processo criativo por detrás de produzir um filme Pixar e todas áreas de negócio envolvidas na construção dessa experiência universal. Porque, na verdade, um filme da Pixar não é apenas um filme, é uma experiência universal que requer muito trabalho colaborativo e iterativo. Um verdadeiro projeto de Human-Centered Design.

Em cada episódio, a série mostra-nos o dia-a-dia de um colaborador da Pixar, desde o realizador, que tem de ter uma ideia original para um novo filme, à chefe de pastelaria, que garante que, todos os dias, os bolos e sobremesas servidos no café inspiram as equipas a contar as melhores histórias.

Após a apresentação da figura central do episódio, somos convidados a perceber quais são as suas funções e responsabilidades dentro da organização, em que projetos trabalhou e como colabora com outras pessoas e equipas para criar mundos fantásticos e personagens cativantes, que conquistam o público de todas as idades.

Porém, o que torna a Pixar uma empresa tão especial? Para começar, é uma empresa que valoriza muito o trabalho de equipa. Cada membro tem a sua função específica, mas a colaboração é essencial para o sucesso de cada projeto. E, como a série nos mostra, é essa colaboração constante que permite que a empresa continue a criar e a inovar. Seja através de novas histórias ou no desenvolvimento de ferramentas que transformam guiões em dados, permitindo que roteiristas e supervisores tomem as melhores decisões para cada personagem, diálogo ou cenário.

Outra característica interessante é que a Pixar não tem medo de experimentar. Segundo Kemp Powers, co-autor e co-diretor do filme “Soul”, quando um filme está a ser escrito, está também a ser produzido numa versão protótipo. Na Pixar, só se sabe que uma ideia escrita realmente funciona, quando vista no ecrã, dita pelos personagens ou pelo narrador da história e enquadrada num cenário. Tal ideia confirma Jessica Heidt, supervisora de roteiro, quando afirma que o guião muda a cada segundo, desde o momento em que começa até ao momento em que vemos o filme no cinema. No fim de contas, procuram sempre melhorar e fazer diferente, seja na forma como contam a história ou na tecnologia que utilizam para criar o filme. E, como em qualquer processo criativo, nem sempre tudo corre bem à primeira. Mas é essa disposição para tentar coisas novas que faz da Pixar uma empresa tão emocionante para se trabalhar.

O que mais impressiona na Pixar é a atenção dada à história. Ou melhor, a cada detalhe da história. Um filme é muito mais do que apenas uma sequência de imagens bonitas. Um filme da Pixar integra personagens complexos e histórias emocionantes que tocam o coração de qualquer ser humano. E, como descobrimos em Inside Pixar, isso é fruto de muita pesquisa, planeamento, comunicação e trabalho árduo.

Se é fã da Pixar e tem curiosidade sobre o processo criativo por detrás das animações que vê, não perca a série documental Inside Pixar disponível na Disney+. É uma jornada fascinante pelos bastidores da empresa que revolucionou o mundo da animação e que, todos os anos, continua a encantar-nos com as suas produções.

Um filme da Pixar não é apenas um filme… é um trabalho de equipa e uma experiência universal. 💫