Integrado em óculos de realidade aumentada, o software da XRAI Glass legenda o mundo para aqueles que não consegue ouvir.

Ao conectar os óculos ao smartphone, o software é capaz de converter áudio em texto, em tempo real, em mais de 65 línguas.

Fundada em 2022, a startup norte-americana XRAI Glass desenvolveu um software que permite que óculos de realidade aumentada de empresas parceiras legendem o mundo para aqueles que não consegue ouvir.

Ao conectar os óculos ao smartphone, este software é capaz de converter áudio em texto, em tempo real, em mais de 65 línguas. Quer seja em conversas com amigos, em reuniões de trabalho, ou quando se está a ver um filme.

As legendas são criadas automaticamente por inteligência artificial e são projetadas através de realidade aumentada para que o utilizador as possa ler facilmente quando tem os óculos colocados.

Todas as conversas ficam registadas na aplicação XRAI Glass e podem ser consultadas depois no smartphone a qualquer momento.

O sistema inclui também uma assistente virtual com a qual se pode interagir por voz para pedir um resumo das conversas ou fazer perguntas. Por exemplo, pedir para relembrar o que é que lhe pediram para comprar no supermercado ou as indicações do médico após uma consulta.

O software da XRAI Glass é compatível com óculos de realidade aumentada de parceiros como a XREAL, a TCL e a Rokid.

Além de apoiar todos aqueles que têm problemas auditivos, esta solução pode ser útil também para superar desafios de comunicação em diferentes línguas, como em serviços de imigração.