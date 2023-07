Stellantis vai fabricar táxi voador em 2024

Em parceria com a Archer Aviation, a Stellantis (que nasceu da fusão da PSA e da Fiat Chrysler) vai iniciar a produção de táxis voadores 100% elétricos, em 2024, com o objetivo de iniciar a comercialização em 2025.

A capacidade inicial de produção por ano vai ser de 650 táxis voadores, que deverá crescer para 2.300 veículos.

Com uma autonomia para 160 quilómetros, este táxi voador vai ter capacidade para transportar quatro passageiros em trajetos de até 32 quilómetros.

Netflix planeia transmitir eventos de desporto ao vivo

A Netflix planeia estrear-se no streaming de eventos ao vivo ligados ao desporto, com a transmissão em direto de um torneio de golfe com celebridades, onde vão participar golfistas profissionais e pilotos de Fórmula 1.

Ao que tudo indica, o serviço de streaming está também a avaliar a compra de direitos de transmissão de eventos ao vivo de ténis e ciclismo.

Apple compra startup Mira

A Apple comprou a Mira, uma startup de Los Angeles que desenvolve hardware e software de realidade aumentada.

Fundada em 2016, a Mira tem desenvolvido dispositivos para empresas como a Universal Studios e para a Força Aérea dos Estados Unidos.

O anúncio da compra surge após a Apple ter apresentado os seus óculos de realidade aumentada e virtual Vision Pro.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…