No mundo contemporâneo, onde somos constantemente bombardeados por inovações tecnológicas e designs extravagantes, muitas vezes negligenciamos a beleza e a eficiência do comum. É nesse contexto que o livro “Super Normal – Sensations of the Ordinary”, escrito pelos designers industriais Naoto Fukasawa e Jasper Morrison, se destaca como uma obra inspiradora e provocadora.



Este livro leva-nos a redescobrir a simplicidade e a elegância do design comum, que frequentemente passa despercebido no nosso quotidiano. Os autores examinam objetos do dia a dia, como cadeiras, copos, escovas de dentes e utensílios de cozinha, revelando uma extraordinária atenção aos detalhes e às funcionalidades.





Através de fotografias impressionantes e descrições detalhadas, Fukasawa e Morrison destacam como o design “super normal” procura atender às necessidades básicas dos utilizadores de forma intuitiva e harmoniosa. Desta forma, enfatizam a importância de criar objetos que se integrem perfeitamente na nossa rotina, sem chamar demasiada atenção para si mesmos.

Funcionalidade VS inovações surpreendentes

Ao explorar o tema do design “super normal”, o livro convida-nos a refletir sobre o estado atual do design no nosso mundo. Enquanto os avanços tecnológicos revolucionam a nossa forma de viver, trabalhar e interagir, surge uma questão crucial: estaremos a sacrificar a simplicidade e a funcionalidade em prol da incessante busca por inovações surpreendentes?



“Super Normal – Sensations of the Ordinary” é uma obra que nos faz parar e olhar para o mundo do design de forma mais atenta e apreciativa. Naoto Fukasawa e Jasper Morrison lembram-nos da importância de valorizar o design “super normal”, que atende às nossas necessidades básicas de forma eficiente e discreta.



Ao terminar a leitura, somos desafiados a rever a nossa relação com o design e considerar se estamos a privilegiar a estética e a novidade em detrimento da funcionalidade e da simplicidade.



O livro instiga-nos a repensar o papel do design no mundo atual, questionando se estamos a criar objetos que nos proporcionam experiências autênticas e significativas no nosso quotidiano. Em última análise, “Super Normal” inspira-nos a procurar um equilíbrio entre a inovação e a atenção aos detalhes, reconhecendo a importância do design sóbrio na construção de um mundo mais harmonioso e gratificante.