A curiosidade é uma habilidade muito viva nas crianças, permite observar, sentir, pensar e agir. Desde muito cedo, as escolas ensinam os alunos a concentrar-se em duas destas competências – observar e pensar – mas tendem ainda a ignorar outras duas, muito importantes no processo criativo: sentir e fazer.



Foi com esse propósito que em 2004 foi criada a d.school, a grande escola de Design da universidade de Stanford que se dedica a ensinar aos alunos a integrar todas as suas capacidades criativas no processo de resolução de problemas (problem-solving).



Neste weekend recomendo-lhe o mais recente livro editado pela d.school, “Creative Acts for Curious People“.





Não há uma receita igual para todos e desenvolver habilidades de design é algo muito pessoal e a forma como se faz também. Por isso, este livro sugere vários caminhos possíveis com um índice personalizado de acordo com as necessidades de cada leitor, quer seja ver as coisas de outra forma, trabalhar melhor com outros, dar sentido aos seus conhecimentos, ter ideias, conseguir construir algo, contar uma história convincente, sair da rotina e descobrir ou simplesmente espreitar o futuro.

Trata-se de um livro vibrante no conteúdo e na forma, com ilustrações e banda desenhada, repleto de formas não convencionais e práticas para o ajudar a adotar abordagens criativas face qualquer desafio que enfrente.

“Creative Acts for Curious People” inclui mais de 80 tarefas, inúmeras ideias e histórias memoráveis de toda a história de quase duas décadas da d.school. Pode encontrar de tudo, desde exercícios que aperfeiçoam as suas capacidades de observação, a sua compreensão ao falar com estranhos ou ferramentas que ajudam a desenvolver a liderança criativa. São ao mesmo tempo leves, difíceis, surpreendentes e impactantes – e vão ajudá-lo a transformar a curiosidade em ideias e as ideias em ação.



Esta coleção foi organizada por Sarah Stein Greenberg, directora executiva da d.school, e reúne algumas das mentes mais inventivas do mundo, como David Kelley, fundador da d.school e da IDEO, Grace Hawthorne, fundadora da revista Readymade, Aleta Hayes, coreógrafa inovadora, Frederik Pferdt, chefe de inovação da Google, e muitos outros.



“Creative Acts for Curious People” é um livro não convencional que nos desafia a ver, pensar, sentir e agir e que se vai lendo… sempre que se precisar.