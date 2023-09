O que é que o mundo empresarial tem em comum com um campeonato desportivo? Na verdade, são muitas as semelhanças. Gerir uma empresa é gerir uma equipa. A principal missão dos executivos é entender as dinâmicas das equipas e garantir que estão alinhadas. Os resultados são a consequência, mas, para aprender este tipo de conhecimento e competências, são precisos muitos anos de prática.

Bill Campbell foi o grande executivo e também o grande coach dos executivos de Sillicon Valley. Antes disso, tinha sido jogador e depois treinador de futebol americano. Neste papel não foi muito bem sucedido porque se preocupava mais com o bem estar dos seus jogadores do que em ganhar o campeonato – qualquer semelhança com a série Ted Lasso da Apple TV+ pode não ser coincidência.

Campbell destacou-se mais na vida empresarial. Inicialmente, na agência de publicidade J. Walter Thompson e, mais tarde, na Kodak.

Quando John Sculley era CEO da Pepsi tentou convencer Campbell a ir para a Pepsi, mas Campbell não aceitou o convite. Mas, em 1983, quando Steve Jobs convence Sculley a deixar de vender “água com açúcar” e ir mudar o mundo com ele na Apple, Sculley conseguiu também convence Campbell a ir também para a Apple para vice-presidente de Marketing.



Bill Campbell foi o grande responsável pelo anúncio que reposiciona a Apple, em 1984: a grande mudança com o novo Mac que garante que 1984 não será como “1984”. O anúncio é um paralelismo da libertação da “Big Blue”, como era apelidada a gigante IBM, numa alusão ao “Big Brother” do livro de ficção científica “1984” de George Orwell.



Steve Jobs adorou o anúncio, mas os restantes administradores da Apple odiaram. Receavam possíveis polémicas pela provocação e pediram a Campbell para cancelar a compra de espaço no intervalo do SuperBowl. Campbell, confiante no sucesso da campanha, disse que não tinha conseguido revender o espaço e o anúncio foi para o ar. Resultado? Não só reposicionou a Apple, como foi considerado o melhor anúncio de sempre do Super Bowl.





Quando Steve Jobs é despedido da Apple, em 1985, Bill Campbell foi dos poucos executivos que não apoiou a decisão da administração.



Campbell deixou de ser o CEO da Claris (empresa de software detida pela Apple) em 1990, em desacordo com a administração por tornarem a empresa uma subsidiária da Apple e não seguirem o plano de entrada em bolsa.



Em 1997, quando Steve Jobs regressa a CEO da Apple não se esqueceu do apoio que teve de Campbell e nomeou-o membro da administração, onde esteve até 2014.



A capacidade de Campbell de entender as pessoas, de alinhar equipas e de ajudar os executivos e empresas a terem sucesso não foi apenas valorizada por Steve Jobs e pelos executivos da Apple.



Quando em 2001 Eric Schmidt é nomeado CEO da Google, John Doerr da KPBC recomendou que contratasse Campbell como coach, o que o deixou ofendido. “Um CEO precisa de um coach? E um coach que o acompanhe nas reuniões regulares com as suas equipas? Ainda por cima um ex-treinador de futebol americano!”



Em 2001, quando a Google era ainda uma startup, o papel de Campbell foi determinante. Na verdade, Campbell foi mais do que coach do CEO, foi coach de toda a equipa de executivos.



Em paralelo, Campbell continuava na administração da Apple. A integridade e sigilo de Campbell nunca foram questionados por Steve Jobs. Mesmo depois de Jobs anunciar que a Apple e a Google eram concorrentes ferozes e que ia começar uma “guerra termonuclear”, na sequência do anúncio do Android.



Campbell nunca quis ser remunerado pelo seu trabalho de coach. Considerava que devia devolver à sociedade o que a sociedade lhe deu, e quando foi “forçado” a aceitar ações da Google, como compensação do seu trabalho, doou-as para caridade.



Além de coach de executivos, Campbell mantinha também a atividade de treinador de futebol americano em escolas e, nesse horário, os executivos de Silicon Valley não lhe ligavam… excepto Steve Jobs! Campbell fazia questão de não atender, como forma de mostrar aos seus atletas que, naquele momento, eram mais importantes do que Steve Jobs.



Para saber mais sobre as estratégias do grande coach de Sillicon Valley, recomendo-lhe o livro (que é também uma merecida homenagem) “Trillion Dollar Coach: The Leadership Handbook of Silicon Valley’s Bill Campbell”.



Este livro foi escrito por Eric Schmidt (ex-CEO e presidente da Google), Jonathan Rosenberg (ex-senior vice-presidente da Google) e Alan Eagle (ex-diretor de comunicação executiva e vendas da Google).



E deixo-lhe também uma das poucas entrevistas de Bill Campbell, realizada pelo CEO da INTUIT, Brad Smith.