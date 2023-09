Tesla transforma processo de construção de carros Published on:

A Tesla continua a inovar novo processo na construção de carros que pode transformar a indústria.

Em breve, vai recorrer à impressão 3D, para fundir numa única peça quase toda a parte inferior da carroçaria do veículo.

Com esta simplificação irá reduzir custos e aumentar a produção dos seus carros elétricos.

Shopify integra “Buy with Prime” da Amazon

Os comerciantes com lojas online no Shopify já podem disponibilizar o serviço “Buy with Prime” da Amazon. Este serviço permite ao cliente final fazer compras online, com os dados da conta da Amazon, para um envio gratuito e mais rápido de encomendas.

Para que isto seja possível, a Amazon vai lançar uma App no ecossistema de aplicações da Shopify, que dá aos comerciantes a opção de adicionar o Buy with Prime no momento em que está a ser finalizada uma compra.

ARM entra em bolsa com ações a subir 25%

Uma das entradas em bolsa mais aguardadas aconteceu no dia 14 de setembro, com a fabricante de chips britânica ARM, que era detida maioritariamente pela japonesa Softbank.

No dia da estreia, as ações subiram quase 25%, com a capitalização bolsista a atingir os 65 mil milhões de dólares, o que faz desta a maior entrada em bolsa nos Estados Unidos desde a estreia da Rivian em 2021.

A ARM dedica-se ao design de chips que depois são produzidos por outras empresas, sendo o seu principal negócio a venda de licenças de produção. No ano fiscal que terminou em março, a ARM apresentou receitas de 2.7 mil milhões de dólares e lucros de 534 milhões de dólares.