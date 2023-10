Mercedes integra pagamentos por biometria nos carros Published on:

A Mercedes integrou nos seus carros um sensor que lê a impressão digital dos condutores para permitir realizar pagamentos em áreas de serviço.

Com base na geolocalização do veículo, esta solução permite iniciar o pré-pagamento de um abastecimento no ecrã do sistema de infotainment do carro e validar o pagamento através da impressão digital.

Para já, esta opção está disponível em mais de 3500 áreas de serviço na Alemanha.

Para além de pagar o abastecimento, os condutores podem também subscrever outros serviços digitais com a sua impressão digital.

Assistente virtual da Amazon com inteligência artificial generativa

A assistente virtual da Amazon vai ficar mais inteligente e intuitiva.

A Alexa vai começar a utilizar um modelo de inteligência artificial generativa, para adicionar valor à experiência de conversação. Por exemplo, a Alexa passa a ser capaz de dar ideias para um encontro romântico, pode responder qual a melhor altura do ano para uma viagem a um determinado destino ou pode ler um poema.

A nova experiência vai estar acessível em todos os dispositivos da Amazon que permitem interagir com a Alexa, como por exemplo as colunas inteligentes Amazon Echo.

ChatGPT vai passar a ver, ouvir e falar

O ChatGPT vai passar a ver, ouvir e falar. Agora, às conversas escritas, vai ser adicionada a possibilidade de interagir por voz com este chatbot de inteligência artificial e também de mostrar-lhe imagens.

Um exemplo: os utilizadores vão poder tirar fotografias ao interior do frigorífico e à despensa para que o ChatGPT ajude a preparar uma receita, passo a passo, com o que houver disponível.

Estas novidades vão estar disponíveis para os subscritores dos planos ChatGPT Plus e Enterprise.