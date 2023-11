Serviços da Apple crescem 16.3% e batem novo recorde Published on:

No 3º trimestre, as receitas da Apple atingiram os 89.5 mil milhões de dólares, menos 1% do que no mesmo trimestre de 2022. Os lucros de 23 mil milhões de dólares representam uma subida de 11%.

O destaque foi o crescimento de 16.3% nas receitas dos serviços (App Store, Apple Music, Apple TV+, iCloud, etc.) que atingiram um novo recorde para um trimestre com receitas de 22.3 mil milhões de dólares. Contas feitas, os serviços representaram 25% da receita total da Apple.

Também as receitas do iPhone bateram um novo recorde para um 3º trimestre, com receitas de 43.8 mil milhões de dólares (+2.8%).

O mesmo não se pode dizer das receitas do Mac que desceram 33.8% para 7.6 mil milhões de dólares e do iPad que desceram 10.2% para 6.4 mil milhões de dólares.

Pode consultar aqui os resultados.

Airbnb com pagamento a prestações em Portugal

O alojamento no Airbnb já pode ser pago em prestações em Portugal, após uma parceria do Airbnb com a Klarna.

No momento da reserva, a solução da Klarna permite aos hóspedes optar por um crédito instantâneo, que pode ser amortizado em três prestações sem juros ao longo de dois meses.

A nova opção está disponível para reservas com preços entre os 35 e os 3.000 euros.

Além de Portugal, o Airbnb lançou o pagamento a prestações também em Espanha, França, Itália, Grécia, Irlanda e República Checa.

Meta lança na Europa versões pagas do Facebook e Instagram

Após os rumores, chega a confirmação. A Meta lançou, na Europa, versões pagas do Facebook e do Instagram que não mostram publicidade aos utilizadores.

Com um preço de 10€/mês em web e 13€/mês em mobile, estes planos de subscrição ad-free são uma alternativa às versões gratuitas, que vão continuar disponíveis.

O objetivo da Meta é estar em conformidade com a regulamentação europeia, dando a opção aos utilizadores que os seus dados não sejam utilizados para exibir publicidade.