Bateria Powerwall da Tesla chega a Portugal

Chegou finalmente a Portugal a bateria da Tesla que permite armazenar energia para garantir total sustentabilidade energética doméstica.

A Powerwall armazena energia captada através de painéis solares e permite monitorizar remotamente, na aplicação da Tesla, a gestão do armazenamento de energia.

Amazon consolida-se como a maior empresa de entregas nos EUA

Em 2022, a Amazon ultrapassou, pela primeira vez, a FedEx e a UPS e tornou-se a maior empresa de distribuição de encomendas nos Estados Unidos. Este ano, prepara-se para consolidar esta posição.

A Amazon espera terminar o ano de 2023 com perto de 6 mil milhões de encomendas entregues, o que representa um crescimento de 13% num ano.

Ao passar de cliente a concorrente da FedEx e da UPS, a Amazon não depende destes serviços e pode controlar melhor o tempo das suas entregas, e que é uma enorme vantagem competitiva.

Receitas da Nvidia triplicam

As receitas da empresa de desenvolvimento de chips Nvidia triplicaram para 18 mil milhões de dólares, no terceiro trimestre deste ano. Ou seja, mais 206% do que no mesmo trimestre do ano passado e mais 34% do que no 2º trimestre deste ano.

Os resultados da Nvidia são justificados pelo forte crescimento da procura por chips à medida que acelera a corrida à inteligência artificial generativa.