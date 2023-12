“Estamos a subestimar o impacto da I.A. na maioria dos empregos” Published on:

Nesta entrevista durante a Web Summit, Joshua Wöhle, fundador da startup de Edtech Mindstone, partilhou como vê o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho e destacou a importância de repensar o modelo de ensino, para que esteja adaptado a um mundo com mais informação do que nunca.

Foi nesse sentido que nasceu a Mindstone. Esta aplicação e extensão no browser permite aprender através de conteúdos disponíveis na internet, como artigos, podcasts e vídeos.

Com um modelo B2C e B2B, a Mindstone permite aos utilizadores ganhar pontos à medida que vão progredindo na aprendizagem e partilhar o seu perfil de competências com os empregadores.