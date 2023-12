“Permitimos às pessoas controlar a partilha dos seus dados de saúde” Published on:

Mariana Krym é cofundadora da Vyvo Smart Chain. Esta startup criou uma plataforma, suportada por blockchain, que permite aos utilizadores decidir se querem ou não partilhar com terceiros os dados de saúde que são recolhidos através dos seus dispositivos wearable, como o Apple Watch ou outros smartwatches. Quando os utilizadores aceitam partilhar os dados, com instituições ou empresas, são remunerados com criptomoeda (Vyvo Coin).

Isto é possível através de um Data NFT que é conectado ao wearable enquanto o wearable recolhe dados e que atua como um escudo entre os dados de saúde e a informação privada do utilizador. Os dados recolhidos são 100% anónimos e descentralizados.

Nesta entrevista, Mariana Krym destaca porque é que é importante devolver aos utilizadores o controlo dos seus dados e de como a Vyvo Smart Chain está a contribuir para essa missão.