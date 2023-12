Google desafia OpenAI com modelo de inteligência artificial Gemini Published on:

A Google lançou um novo modelo de inteligência artificial generativa batizado Gemini.

De acordo com o CEO Sundar Pichai, o Gemini marca o começo de uma nova Era para a Google na inteligência artificial e promete ser mais poderoso do que o GPT-4, que é o modelo mais avançado da OpenAI.

A Google anunciou três versões para o Gemini. A Gemini Nano, que se destina a dispositivos e que vai ser integrada no smartphone Pixel.

A Gemini Pro é uma versão mais avançada do que a Nano, que se tornou agora a “espinha dorsal” do chatbot Bard.

E, para a execução de tarefas mais complexas, a Google criou a Gemini Ultra, mais focada no setor empresarial e que pode ser utilizada, por exemplo, em data centers.

As ações da Google subiram 5% após o anúncio do novo modelo de inteligência artificial.

Tesla foi a marca de automóveis mais vendida em Portugal em novembro

A Tesla foi a marca de automóveis número 1 em Portugal, em novembro, com um total de 1765 carros vendidos.

Os resultados representam um crescimento de 226% em comparação com novembro de 2022.

A Mercedes-Benz (que vendeu menos 432 do que a Tesla), a Dacia e a BMW completam o top 4 do “ranking” mensal de automóveis vendidos em Portugal.

Meta cria concorrente do DALL-E

A Meta lançou a Imagine with Meta, uma nova ferramenta de inteligência artificial que gera imagens a partir de descrições escritas.

Disponível em imagine.meta.com, a ferramenta gera quatro imagens com elevada resolução por cada pedido que é submetido em texto.

A Image with Meta ainda só está disponível nos Estados Unidos, mas vai chegar em breve a mais países.

A Meta já permite também esta experiência de criação automática de imagens em conversas privadas com amigos no Facebook Messenger e no Instagram.