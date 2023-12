CarePod: um consultório inteligente sem médicos Published on:

O CarePod é um miniconsultório automatizado onde é possível fazer check-ups de saúde.

A entrada no CarePod é feita com o smartphone e uma assistente de voz guia todo o processo.

Um consultório automatizado é a nova proposta da Forward. Esta startup americana desenvolveu um miniconsultório gerido por inteligência artificial, que está disponível em centros comerciais, ginásios e edifícios de escritórios.

Neste miniconsultório, que só tem uma cadeira voltada para um ecrã, é possível fazer check-ups de saúde. Basta entrar e responder a algumas perguntas para receber indicação do que fazer. Por exemplo, um scan corporal, a medição da tensão arterial ou testes para o despiste de doenças. As várias opções são apresentadas no ecrã através de aplicações focadas em áreas específicas de saúde.

Todos os dados de saúde recolhidos nas visitas aos CarePods ficam disponíveis na aplicação da Forward e são revistos por médicos, que depois contactam os pacientes através da App para dar orientações.

Focado num acompanhamento frequente da saúde, este consultório automatizado está acessível a qualquer hora, bastando subscrever o serviço, que tem o preço de 99 dólares por mês.

Além do CarePod, a Foward tem, nos Estados Unidos, uma rede de clínicas médicas inovadoras, que também recolhem dados de saúde de forma automatizada para apoiar o trabalho dos médicos.

Desde que foi fundada em 2016, a Forward já captou 658 milhões de dólares e tem como investidores Eric Schmidt (ex-CEO da Google), John Giannandrea (vice-presidente de I.A. da Apple) e os fundadores da DeepMind, Demis Hassabis e Mustafa Suleyman.