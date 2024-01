Luzia: um chatbot que “vive” no WhatsApp Published on:

Disponível através do WhatsApp, a Luzia pode responder a quase tudo, podendo servir, por exemplo, como uma ferramenta para aprender novos idiomas ou como um explicador enquanto se estuda.

Focado nos mercados de língua espanhola e portuguesa, este chatbot está disponível em países como Espanha, Brasil, Argentina e Colombia.

A startup espanhola Luzia criou um chatbot de inteligência artificial que está disponível de forma gratuita através do WhatsApp.

Para começar a conversar com a Luzia basta adicioná-la como contacto no smartphone. Depois, sem precisar de fazer qualquer registo, pode perguntar o que quiser. Por exemplo, pedir um itinerário de viagem, perguntar como vai estar o tempo no destino e o que convém levar na mala.

A Luzia pode servir como uma ferramenta para aprender novos idiomas, ou também como um explicador enquanto se estuda e como inspiração para cozinhar uma receita com o que está disponível no frigorífico.

De acordo com a startup, mais de 8 milhões de utilizadores interagem todos os meses com a Luzia e 17 milhões de utilizadores já conversaram pelo menos uma vez com este chatbot.

Desde que foi fundada em 2023, a Luzia já captou 12.2 milhões de euros e tem como investidor o fundo Khosla Ventures.