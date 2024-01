Microsoft lança plano de subscrição Copilot Pro Published on:

A Microsoft lançou o Copilot Pro, um plano de subscrição que torna, agora, acessível a todas as empresas a utilização do assistente de inteligência artificial Copilot através do Microsoft 365.

Com o preço de 30 dólares por utilizador por mês, as empresas podem submeter pedidos ao Copilot através de ferramentas como o Word, o Excel, o Powerpoint e o Teams.

Uma das vantagens é que é possível gerar conteúdos e imagens com maior rapidez, através dos modelos mais avançados de inteligência artificial generativa da OpenAI.

O Copilot Pro foi lançado em 15 mercados, mas para já Portugal ainda não está incluído.

Fox lança plataforma blockchain para autenticação de conteúdos

A Fox lançou uma plataforma suportada por blockchain que permite a empresas de media submeter conteúdos e verificar se estão a ser utilizados por empresas de inteligência artificial.

Para já, a plataforma apenas é capaz de confirmar a autenticidade de conteúdos de marcas detidas pela Fox, como a Fox News, Fox Sports e a Fox Business.

A Fox planeia utilizar esta plataforma para fazer acordos com empresas de inteligência artificial para o licenciamento dos seus próprios conteúdos.

Hyundai prepara-se para testar táxi aéreo elétrico

A Hyundai está na corrida para desenvolver a próxima geração de transportes. O terceiro maior fabricante de carros do mundo apresentou uma nova versão do seu táxi aéreo elétrico, que vai começar a ser testado este ano.

Este táxi tem capacidade para transportar 4 passageiros e o condutor e destina-se a viagens de curta distância dentro das cidades.

O veículo foi desenvolvido pela Supernal, uma subsidiária da Hyundai, e o objetivo é que esteja operacional em 2028.