Perplexity AI: o futuro das pesquisas? Published on:

A Perplexity AI desenvolveu um motor de busca conversacional alimentado por inteligência artificial generativa.

Para conseguir os melhores resultados, são utilizados modelos de inteligência artificial de diferentes empresas, como o GPT da OpenAI e o Claude da Anthropic.

Fundada por ex-colaboradores da OpenAI e da Meta, a Perplexity AI nasceu com a missão de transformar as pesquisas na internet. Esta startup americana de São Francisco desenvolveu um motor de busca conversacional alimentado por inteligência artificial generativa.

Disponível em web, aplicação (iOS e Android) e como extensão do browser Chrome, a interface é semelhante à de chatbots de inteligência artificial. Basta questionar por texto ou voz e as respostas são apresentadas de imediato, acompanhadas por links que apontam para diferentes fontes de informação, como a Wikipedia, notícias, papers académicos ou para vídeos no Youtube.

Para conseguir os melhores resultados, são utilizados modelos de inteligência artificial de diferentes empresas, como o GPT da OpenAI e o Claude da Anthropic.

A startup desenvolveu também os próprios modelos de inteligência artificial, que oferecem informações atualizadas.

A Perplexity está disponível gratuitamente e também com um plano de subscrição Pro, que tem o preço de 22 euros por mês e que dá acesso a versões mais avançadas de modelos de inteligência artificial.

Fundada em 2022, esta startup tem uma valorização de 520 milhões de dólares e tem como investidores a empresa de chips Nvidia e o fundador da Amazon, Jeff Bezos.