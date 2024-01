A I.A. vai mudar o mundo, mais rápido do que outras revoluções Published on:

A inteligência artificial (I.A.) tem sido a buzzword não apenas na indústria da tecnologia mas em todas as indústrias, sinal claro de que o impacto está a ser transversal e que estamos a iniciar uma nova revolução.

Há ainda muitas dúvidas e questões sobre o que vai mudar na nossa vida e nas organizações. Sam Altman, CEO da OpenAI, está no top 10 da lista de quem lidera esta revolução e, por isso, Bill Gates convidou-o para uma conversa (entrevista) no seu podcast Unconfuse Me (Esclarece-me).

Nesta conversa, Sam Altman explica que não tem dúvida de que estamos a viver uma nova revolução. A grande diferença entre a revolução da I.A. e todas as anteriores é a velocidade a que vai acontecer. Ao longo dos anos, a humanidade tem sabido adaptar-se a todas as revoluções, porque houve tempo para assimilar essas transformações. Com a I.A., a grande dificuldade será a velocidade com que vai acontecer e a dificuldade das organizações e do mercado de trabalho em se adaptarem.

Assim como os principais players e atores na I.A., Sam Altman também defende a necessidade de regulação internacional sobre a I.A., tal como acontece com a energia nuclear.

Nesta conversa, pode também saber a resposta a estas questões: