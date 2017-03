O Netflix e a Amazon Prime Video, têm feito investimentos de centenas de milhões na produção de conteúdos originais – o que já lhes valeu até a conquista de…Óscares (!). O digital abriu portas à criação de novas formas de contacto com os utilizadores que estão agora a ser introduzidas ao nível dos conteúdos de vídeo, tornando-os mais interativos e com semelhanças a um jogo.

O Netflix está já trabalhar numa nova tecnologia que permite aos subscritores ter um papel ativo no desenrolar do filme ou da série. Ou seja, tomar decisões em momentos-chave do enredo e controlar o destino dos personagens. O primeiro teste à receptividade dos subscritores será feito, este ano, através de um programa para crianças.

Once you have got interactivity you can try anything – Reed Hastings, CEO do Netflix