DESTAQUES GAFANOMICS® [18/JUN/2018]

Google cria parceria com o Carrefour em França

A Google criou uma parceria com o Carrefour, em França, para vender produtos frescos do Carrefour através do Google Home, Google Assistant e Google Shopping. A parceria inclui também a criação de um laboratório de inovação.

As intenções da Google de entrada no território da Amazon são cada vez mais claras. Esta é uma resposta à parceria que a Amazon criou com a Monoprix, em França, e é possível que a Google venha também a utilizar o serviço Google Express para fazer também a distribuição destes produtos.

A estratégia da Google passa por aliar-se aos retalhistas tradicionais para tentar vencer a disputa dos hipermercados, focando-se em controlar o contacto com o consumidor.

Netflix reforça aposta nos conteúdos interativos

O Netflix criou uma parceria com a Telltale Games para integrar mais experiências semelhantes a um jogo no seu serviço de streaming. Como parte da parceria, a empresa vai distribuir um novo conteúdo interativo, baseado no jogo Minecraft, “Minecraft: Story Mode”.

O Netflix está a mostrar que o futuro do entretenimento são os conteúdos interativos. A empresa tem vindo a testar a integração deste tipo de experiências em conteúdos direcionados aos mais novos, permitindo tomar decisões que alteram o rumo da história.

Este é mais um formato que permite criar um maior envolvimento e diferenciação em relação à TV tradicional.

Microsoft cria tecnologia para automatizar lojas

A Microsoft está a trabalhar no desenvolvimento de tecnologia que elimina as caixas de pagamento e as filas nas lojas. Os sistemas monitorizam aquilo que é colocado nos carrinhos de compras, à semelhança do que acontece nas lojas automatizadas Amazon Go.

Ao que tudo indica, a empresa já apresentou a sua tecnologia a vários retalhistas em todo o mundo e terá abordado a Walmart para discutir uma parceria. A Microsoft pode ajudar os retalhistas tradicionais a conseguir acompanhar a transformação que a Amazon (EUA) e a Alibaba (China) estão a fazer no retalho físico.

Para a Microsoft, esta aliança com os retalhistas pode permitir entrar numa área de negócio que pode tornar-se muito rentável e alavancar a venda cruzada de serviços de cloud (fundamental para projetos de e-commerce) para ganhar quota de mercado face à Amazon Web Services.

Google quer transformar as consultas médicas

A Google está a reforçar a sua equipa de investigação para criar a experiência do futuro no consultório médico. A empresa está a explorar a utilização de tecnologia de reconhecimento de voz para ajudar os médicos a criar registos clínicos automaticamente.

Ao que tudo indica, os primeiros testes vão começar a ser feitos no final deste ano, com um parceiro externo ligado aos cuidados de saúde, tirando partido do know-how da Google nas tecnologias de voz (Google Home, Assistant, Translate).

Através do projeto Medical Digital Assist, a Google pode vir a libertar os médicos de um processo demorado de registo de dados clínicos, concedendo-lhes espaço para reinventar a relação com os pacientes.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

