A Toutiao é um agregador de notícias chinês especialista em inteligência artificial.

É hoje a empresa de Media chinesa com maior valorização.

A Toutiao é um agregador de notícias chinês que recorre a software de inteligência artificial para personalizar ao máximo a sua oferta e segmentar a publicidade – a sua maior fonte de receitas. Através dos seus algoritmos de recomendação de conteúdos, a App conta com 700 milhões de utilizadores na China e 78 milhões de utilizadores diários activos, que passam, em média, 76 minutos por dia na plataforma.

À medida que os utilizadores navegam, a empresa vai “afinando” as recomendações com base nos seus interesses e preferências, conseguindo, assim, um elevado nível de personalização, que é bastante relevante para triunfar na Nova Economia.

A empresa está expandir-se internacional nos mercados da América do Norte, Brasil, Índia, Indonésia e Japão, com o objetivo de concorrer com empresas nativas do Digital, como o Facebook, Twitter e Buzzfeed, bem como com Media tradicionais.

Com a recente captação de mil milhões de dólares em investimento, a startup atingiu uma valorização de 12 mil milhões de dólares, tornando-se na maior empresa de Media chinesa em termos de valorização – mais do que as 3 maiores empresas de media chinesas cotadas em bolsa em conjunto (Beijing Enlight Media, Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation e China Television Media).

Plataforma aberta

Tal como o Facebook, a estratégia da empresa passa por “aproveitar” os seus utilizadores para a criação de conteúdos, estando, por exemplo, a identificar utilizadores capazes de responder a questões específicas, com o objetivo de criar um serviço semelhante ao Yahoo Answer e ao Quora. Além disso, cada vez mais conteúdos estão a ser postados diretamente na plataforma por veículos de comunicação, agências governamentais ou celebridades.

A empresa fez também um investimento na área de vídeo com a aquisição da plataforma de criação e partilha de vídeos Flipagram e tem investido em empresas de Media locais: a empresa-mãe da Toutiao (Bytedance) detém a App de notícias TopBuzz e investiu 25 milhões de dólares num agregador de notícias indiano (Dailyhunt).

A Toutiao posicionou-se ainda na área e-commerce, através de uma parceria com JD.com, permitindo aos seus utilizadores adquirir produtos através da App.