Por: Joachim Renaudin, analista de projetos na FABERNOVEL INNOVATE Paris

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL. Aqui, encontrará a sua “torrada de inovação” sobre as últimas novidades da Network Economy.

Google impulsiona pesquisa de produtos online

A Google integrou uma nova funcionalidade (“Style Ideas”) na pesquisa de imagens que ajuda a encontrar produtos semelhantes ou inspiração com base num produto pelo qual se pesquisou. Este update representa, claramente, uma tentativa de fazer com que os utilizadores recorram à Google sempre que vão pesquisar por produtos online. Isto porque a Google tem perdido terreno para a Amazon: mais de metade da população norte-americana pesquisa por produtos diretamente no site da Amazon.

Google e Amazon estão a tornar-se grandes rivais, ambos estão a concorrer no negócio de Cloud e no mercado de colunas inteligentes. A Google tem a pesquisa, a Amazon os produtos. Conseguirá a Google enfrentar a Amazon?

Porque é que a Tesla vai fabricar camiões

A Tesla confirmou o lançamento de novos camiões elétricos. O conceito será revelado em Setembro.

Porque é que a Tesla vai fabricar camiões quando a sua produção de automóveis ainda é limitada e a escala é um fator relevante na indústria automóvel? Na indústria de veículos elétricos, as baterias são responsáveis por uma grande parte dos custos e são um diferenciador chave. O que realmente importa para a Tesla é o custo da produção de baterias, sendo que uma maior escala conduz à diminuição dos custos da “gigafactory”, a fábrica gigantesca de baterias da empresa, construída em parceria com a Panasonic.

A Tesla está a apostar na redução de custos de forma a exceder o capital necessário para novas linhas de produtos. Enquanto analistas e fabricantes de automóveis tradicionais vão, seguramente, enfatizar a falta de foco, Elon Musk mostra, uma vez mais, que está a “jogar” a longo prazo.

Snapchat e Instagram continuam a lutar pela atenção dos utilizadores

O Instagram anunciou que a ferramenta “Stories” atingiu os 200 milhões de utilizadores diários, ultrapassando o Snapchat. Alguns dias depois, o Snapchat respondeu com o lançamento do “World of Lenses”, filtros de realidade aumentada para “pintar o mundo”.

O Instagram, que copiou a ferramenta Stories e os filtros de realidade aumentada para fotografias do Snapchat, impulsionou os seus efeitos de rede e a sua base sólida de utilizadores para desviar a atenção do Snapchat. O Snapchat, por seu turno, aposta na constante inovação ao nível das features e dos produtos para atrair audiências mais jovens e vencer a guerra pela atenção dos utilizadores. Inovar nas ferramentas vs efeitos de redes. Quanto tempo conseguirá o Snapchat resistir?

Desenhar como um profissional? A Google dá uma ajuda

A Google está a investir fortemente em inteligência artificial, nomeadamente em machine learning e visão computacional. Entre as aplicações mais conhecidas está o AlphaGo, da sua empresa DeepMind, um algoritmo que se tornou no melhor jogador de Go, no ano passado, depois de praticar durante alguns anos.

Os investigadores da Google desenvolvem muitas aplicações empresariais para os motores de pesquisa e negócios cloud. Mas enquanto não o fazem com enfoque no público em geral, a Google lançou o Autodraw, uma ferramenta que recorre a inteligência artificial para ajudar a desenhar. Experimente!