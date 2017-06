Apple: “Não somos os primeiros, somos os melhores!”

Apple quer liderar as áreas de inteligência artificial, realidade aumentada e casas inteligentes.

Não é preciso ser o primeiro a entrar no mercado para o liderar. O ecossistema da Apple concede-lhe uma enorme vantagem competitiva.

“Não se trata de sermos os primeiros, trata-se de sermos os melhores” – Tim Cook, CEO da Apple (em entrevista à Bloomberg).

A Apple tem deixado a concorrência mostrar o “jogo” – consumindo recursos financeiros e assumindo compromissos com fornecedores e distribuidores. Manteve-se fiel à sua posição de observador atento do mercado e só agora apresentou a sua coluna inteligente, HomePod, concorrente direta do Amazon Echo e Google Home.

O HomePod servirá como uma alavanca à área de serviços, que estão a tornar-se numa grande parte do negócio da Apple, nomeadamente para atrair mais utilizadores para a Apple Music (atualmente, com 27 milhões de subscritores).

A “coluna de som” é apenas a ponta do iceberg, o HomePod integra com inteligência artificial da Siri e com o HomeKit, ou seja, prepara-se para ser a peça do “puzzle” para gerir a casa. A grande vantagem da Apple? A força do seu ecossistema. O HomePod irá interagir com todos os dispositivos Apple e, através de uma Siri personalizada (aprende hábitos do utilizador), permitirá à distância e por voz fazer a “gestão” de toda a casa. Será também interessante perceber como será a integração do HomePod com a Apple TV. Esta foi uma das “pontas do véu” que a Apple não mostrou…teremos de esperar por Dezembro.

Inteligência artificial, realidade virtual e realidade aumentada

O posicionamento na área de inteligência artificial é evidente: a Siri será a interface que liga todos os sistemas operativos (iOS, macOS, tvOS e watchOS) e está agora mais poderosa, com maiores capacidades de deep-learning (entoação, por exemplo, ajusta-se para se tornar mais expressiva e natural e é capaz de traduzir de inglês para vários idiomas).

Também fica claro que a Apple quer dominar o mercado de realidade virtual e aumentada, confirmando o que Robert Scoble (especialista nestas tecnologias) antecipou em entrevista exclusiva ao SuperToast. A Apple disponibilizou, por isso, um kit de desenvolvimento para programadores. Desta forma, promove uma massificação da tecnologia e “prepara” o mercado. Estas aplicações de realidade aumentada poderão ser mais um acelerador nas receitas da App Store.

E a verdade é que hoje já não viveríamos sem Apps. Na abertura da sua conferência apresentou um vídeo (humorístico), mostrando o “apocalipse” se um colaborador descuidado desligasse a tomada de eletricidade do data center da sua App Store 🙂 .