Retalho: Como encontrar o equilíbrio entre IA e “toque humano”?

Artigo de Estelle Yafi, Lead Project Manager na FABERNOVEL US

Personalização, customização, interações 1-to-1 são palavras que não saem dos lábios dos consumidores quando estão a comprar ou a relacionar-se com uma marca ou empresa.

Isto porque, para criar uma experiência extraordinária, todas as interações devem ser relevantes para cada cliente:

Os produtos. Nas áreas da moda e da beleza, já perdemos a conta às startups que criam produtos personalizados, como bases (caso da MatchCo, adquirida pela Shiseido), fragrâncias (caso da Hawthorne for Men), shampoos e condicionadores (caso da Function of Beauty) ou produtos de cuidados de pele (caso da Figure by Romy Paris), etc.

A experiência online. Desde campanhas de re-segmentação a recomendações de produtos, e-mailing e layouts de websites, devem sempre estimular recomendações de produtos relevantes e mensagens de marketing que toquem cada cliente, aumentando a conversação word-of-mouth e a fidelidade à marca.

Esta customização em massa é permitida por algoritmos e outras ferramentas tecnológicas (big data), que vão melhorar exponencialmente nos próximos anos, devido à Inteligência Artificial (IA). A IA é a chave para melhorar a personalização e já observamos várias aplicações nas áreas da moda e beleza, como por exemplo:

Chatbots que fornecem um serviço ao cliente personalizado e recomendações de produtos;

Assistentes virtuais domésticas (como a Alexa, no Amazon Echo) ou na loja. O Lowebot, por exemplo, é um robô que ajuda os clientes da Lowe a percorrer a loja e encontrar produtos. Também a Macy’s lançou a app “Macy’s on call” que responde às questões dos clientes relacionadas com produtos, marcas e serviços adicionais disponíveis em lojas.

Utilização de tecnologia de reconhecimento visual para aquisição online de produtos que os clientes veem no mundo real. A Slyce, por exemplo, é uma startup que fornece a sua tecnologia de pesquisa visual e funcionalidades de reconhecimento de imagem para integração em aplicações de retalhistas.

O Processamento de Linguagem Natural e a visão computacional são, frequentemente, os pilares da IA para interpretar o significado e o que as pessoas vêem e, assim, perceber as suas intenções e ser relevante para cada cliente.

Brevemente, vamos ver outras aplicações de Inteligência Artificial cujo objetivo vai ser recolher e perceber o que as pessoas sentem (através de sensores e tecnologia de reconhecimento de emoções), o que ouvem e o que veem (óculos conectados, etc).

Mas não nos podemos esquecer que as experiências individuais personalizadas geradas pela IA não são verdadeiras interações humanas.

A IA é só mecânica: a escalabilidade conduz à necessidade de automatização. As equipas de marketing podem conceber manualmente e enviar campanhas para um número limitado de grupos ou populações. Quanto mais granular for a segmentação, mais inteligente é a automatização (inteligência artificial!) requerida pelos marketers.

Neste próximo mundo da inteligência artificial e da ultra-personalização, como podem as marcas criar relações com significado com os cliente finais? Como é que se podem manter autênticas e verdadeiras, enquanto alavancam o poder da tecnologia e da inteligência artificial? Especialmente as marcas do segmento de luxo: como é que podem continuar a transmitir um sentimento de singularidade e exclusividade utilizando tecnologia?

1 – “Colocar” tecnologia nas mãos do staff em loja

Quando estiver a debater sobre optar por IA ou recursos humanos, questione-se sempre: qual deles é melhor a fazer o quê?

A IA e as máquinas serão sempre melhores do que os humanos no a processar grandes volumes de dados e a definir prioridades no meio do caos.

Os humanos serão sempre melhores (pelo menos por mais algumas décadas…) a estabelecer relações, empatia e vínculos leais com outros humanos.

Junte o melhor dos dois mundos na sua loja!

Imaginemos um cenário em que um assistente de vendas presta apoio aos clientes sem saber de todo quem estes são, o seu relacionamento e história com a marca ou com a loja, etc. (que ainda é, hoje, o caso na maior das lojas).

Enquanto o assistente de vendas faz todas as questões que o possam ajudar a fornecer recomendações relevantes, o cliente poderá já estar aborrecido, cansado, ou distraído com uma mensagem no WhatsApp no seu smartphone.

Imaginemos um outro cenário oposto (que alguns retalhistas estão a testar neste momento) onde os clientes podem utilizar o telemóvel para colocar questões: encontrar um produto na loja que procuraram no dia anterior, obter informação sobre um produto, comparar preços, etc. Neste caso, a experiência pode ser fluída e surpreendente (fornecer a app funciona perfeitamente), mas a loja e a marca perdem uma grande oportunidade de incorporar a sua identidade, valores e de transmitir mensagens de uma forma subtil e empática.

Reunificar o melhor dos dois mundos significa que os clientes sentem que o assistente de vendas tem a mesma informação que consta nos seus smartphones e a utiliza de forma amistosa e inteligente.

2- Investir no “humano” em actividades específicas como o serviço ao cliente

Como já referido, certas atividade devem ser completadas por humanos. O serviço ao cliente é uma dessas atividades de negócio, especialmente no que toca à moda e às marcas do segmento de luxo.

O sucesso da Stitch Fix resulta do equilíbrio inteligente entre IA e humanos. No modelo desta startup, os algoritmos de IA processam dados provenientes de questionários realizados aos clientes para fornecer recomendações de peças de vestuário. Os estilistas fazem uma análise qualitativa do feedback e da informação deixada pelos clientes (comentários diretos, comentários nos media sociais, links para o seus boards no Pinterest, etc.).

Os estilistas têm a palavra final antes de enviarem recomendações, de forma a assegurar que estas fazem realmente sentido. Além disso, redigem cartas personalizadas aos clientes onde justificam as suas escolhas.

A Stitch Fix tornou realmente indispensável a criação e o fortalecimento de uma excelente relação estilista/cliente.

3- Investir no “humano” para os clientes mais fiéis/influenciadores

A automatização é necessária porque é impossível personalizar manualmente mensagens e campanhas para cada cliente. Mas se queremos dedicar algum tempo aos clientes, quem serão? Se puder adicionar um verdadeiro toque humano para alguns deles, quem escolheria?

Os seus clientes mais fiéis ou influenciadores nos media sociais são aqueles com os quais vale mais a pena despender mais tempo, de forma a espalhar mensagens autenticas que podem melhorar o reconhecimento da marca.

É agradável receber um email automático no dia do aniversário, mas que tal uma nota escrita à mão pelo diretor da loja da sua marca preferida a desejar-lhe felicidades e a convidá-lo para uma sessão privada de compras?

Mimar os seus clientes mais fiéis e os seus embaixadores fá-los sentir especiais e que a ser cuidados por humanos.