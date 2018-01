DESTAQUES GAFANOMICS® [26/JAN/2018]

#ancora1 #ancora2#ancora3



Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Lojas Amazon Go espelham a economia das tecnológicas

A primeira loja Amazon Go, com um conceito “grab-and-go”, sem as tradicionais caixas de pagamento, abriu em Seattle. E diz muito sobre a forma de estar das empresas tecnológicas.

O investimento em Investigação e Desenvolvimento, para o desenvolvimento da tecnologia por detrás das lojas Amazon Go, permitiu acabar com as caixas de pagamento tradicionais, criar diferenciação face aos retalhistas tradicionais e gerar retorno imediato com uma enorme redução de custos operacionais.

Facebook começa a rentabilizar o WhatsApp

O WhatsApp lançou o WhatsApp Business, uma nova aplicação para ajudar empresas a comunicar com os seus clientes. Para já, o WhatsApp Business destina-se a empresas de pequena dimensão, mas o plano é estender a oferta também a grandes organizações.

Para o Facebook (detém o WhatsApp), esta nova App é uma forma de rentabilizar o WhatsApp e de se posicionar como um player na comunicação business-to-consumer em apps de messaging.

Utilizar as Apps de messaging como um canal de comunicação com os clientes é mais importante do que nunca para as empresas e o WhatsApp tem algumas vantagens. É utilizado por 1,3 mil milhões de utilizadores por mês e é a segunda app de messaging mais utilizada no mundo (líder em mercados relevantes como a Índia, Rússia, Reino Unido e Alemanha).



Netflix atinge capitalização bolsista de mais de 100 Mil Milhões de dólares

O Netflix conquistou mais 8,3 milhões de subscritores em todo o mundo e triplicou lucros, no último trimestre de 2017. O que fez com que a sua capitalização bolsista ultrapassasse os 100 mil milhões de dólares.

O serviço de streaming planeia investir 8 mil milhões de dólares este ano em programas de TV e filmes para ganhar argumentos em relação à Disney (que vai retirar os seus conteúdos do Netflix para criar o seu próprio serviço de streaming), Amazon Prime Video ou Hulu. A concorrência destes players está a obrigar o Netflix a um esforço extra: a empresa aumentou o seu investimento em marketing (vai investir 2 mil milhões de dólares este ano) a uma velocidade superior à das receitas e espera este ano ter um resultado negativo de 3 a 4 mil milhões de dólares.



Uber EATS quer ser líder mundial

O CEO da Uber quer tornar o Uber Eats, o negócio de entrega de refeições da empresa, um líder mundial. Como parte desta ambição, a Uber acaba de adquirir a Ando, startup dedicada à confeção e distribuição de refeições, e criou um modelo de subscrição do serviço Uber Eats.

A Uber nasceu como uma plataforma de mobilidade on-demand, mas à medida que escalou e expandiu a sua oferta, os seus negócios estão a crescer a ritmos diferentes. A empresa está a concentrar esforços naquele que, embora não seja o seu core business,já gera mais receitas do que o negócio de transporte em várias cidades por todo o mundo.