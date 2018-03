TVI lança app com inteligência artificial

A TVI criou uma nova forma de interação, em tempo real, entre os espectadores e os conteúdos televisivos.

A aplicação do reality show Secret Story recorre a tecnologias de reconhecimento facial e inteligência artificial, permitindo aos utilizadores/telespectadores expressar os seus sentimentos em tempo real.

A nova aplicação do programa Secret Story da TVI é um agregador da comunidade de espectadores que pode comentar o desempenho de cada concorrente, falar com um bot denominado “a voz” e interagir diretamente com o programa com a possibilidade dos utilizadores expressarem os seus sentimentos em tempo real.

Do lado da emissão, a TVI também recorreu a tecnologia de reconhecimento facial para interpretar as emoções dos concorrentes enquanto que, do lado dos telespectadores, é possível manifestar, através da aplicação, “amor” ou “ódio” em relação aos concorrentes e à ação que está a acontecer. Com estes dados é avaliado o nível de popularidade dos concorrentes, que pode ser acompanhado através de um gráfico.

Para uma experiência total, o utilizador da aplicação tem de comprar créditos através das Apps Stores (in-app purchase) que lhe permitem votar ou aceder à transmissão em direto do programa.

Os conteúdos de entretenimento estão a tornar-se cada vez mais interativos e o “segundo ecrã” (mobile) ganha terreno como canal de comunicação e como agregador de comunidade. Estará para breve a possibilidade de comprar os produtos relacionados com a emissão?

