DESTAQUES GAFANOMICS® [05/MAR/2018]

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Amazon quer vencer batalha da voz nos automóveis

A Amazon está a acelerar a integração de serviços por voz nos automóveis. A assistente de voz Alexa vai passar a estar integrada na plataforma de software open-source que está a ser desenvolvida por vários fabricantes e fornecedores automóveis.

O objetivo? Simplificar a interação através da voz, para programadores que utilizem a Alexa (e ganhar terreno em relação à Google).

Os GAFA medem forças com base no tempo de utilização dos seus produtos/serviços. Uma vez que passamos uma parte significativa do nosso dia-a-dia nos automóveis, o grande objetivo é conseguir que as suas assistentes de voz se tornem dominantes. Quem irá vencer? Ainda é cedo para antecipar…



Facebook está a criar um “LinkedIn”

O Facebook estendeu a sua ferramenta de procura e oferta de emprego a 40 novos países, permitindo às empresas colocar anúncios de emprego, gerir candidaturas e agendar entrevistas diretamente através do Messenger. Os candidatos podem submeter candidaturas.

O Facebook está, por isso, a cruzar o caminho até aqui ocupado pelo LinkedIn, da Microsoft. A empresa está a focar-se especialmente nas empresas de pequena dimensão, criando uma oportunidade para gerar mais receitas em publicidade (empresas podem tornar estes posts em publicidade de forma a chegar a mais pessoas).

Com esta ferramenta, está a criar uma ameaça para as várias plataformas de recrutamento e de emprego. O Facebook tem já na sua plataforma mais de 70 milhões de empresas que pode “ligar” profissionalmente aos seus 2 mil milhões de utilizadores.

Uber lança Uber Health

A Uber lançou o Uber Health, um novo serviço B2B que permite a clínicas, hospitais ou centros de reabilitação fazer a reserva de viagens para os seus pacientes/clientes para que estes se desloquem com maior facilidade aos locais de prestação de cuidados de saúde.

A Uber está a posicionar-se como uma opção mais barata e mais segura no transporte não urgente de pacientes, um mercado que vale mais de 3 mil milhões de dólares só nos EUA.

Esta é uma nova linha de negócio para a empresa e uma forma de resolver um problema na indústria da saúde: 3,6 milhões de americanos não comparece a consultas médicas devido à falta de transportes, todos os anos.



Waymo quer aumentar confiança nos autoguiados

A Waymo, unidade da Google dedicada aos automóveis autoguiados, anunciou que os seus automóveis atingiram os 8 milhões de quilómetros percorridos (sem qualquer condutor) em 25 cidades nos EUA.

A Waymo foi a primeira empresa a colocar os seus automóveis a circular em estradas públicas, nos EUA, o que lhe permitiu melhorar a sua tecnologia. Agora, está a tentar aumentar a confiança neste tipo de automóveis, oferecendo uma visão 360º sobre como “vêem” o mundo real.

Porquê? Este é ponto fundamental para a empresa, uma vez que já recebeu aprovação (no Estado do Arizona) para lançar o seu próprio serviço de ride-sharing on-demand com automóveis autoguiados, este ano.

Pode ver aqui o vídeo partilhado pela Waymo:

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

