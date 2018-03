Byton, um novo fabricante automóvel

A Byton, um fabricante de automóveis chinês, desenvolveu um automóvel user-centric, 100% elétrico, conectado e ligado a uma plataforma aberta.

A Byton integra a lista da nova geração de fabricantes de automóveis chineses que está a tentar revolucionar o futuro do automóvel através do software. O fabricante desenvolveu um automóvel 100% elétrico, conectado e assente numa plataforma aberta para transformar a experiência do utilizador.

A empresa foca-se na conectividade e na mobilidade autónoma para tornar o interior do automóvel um espaço digital de trabalho e entretenimento.

Experiência personalizada

A experiência é altamente personalizada. O automóvel integra um sistema de reconhecimento facial que permite a abertura das portas ao identificar o proprietário, tal como um iPhone X. Esta tecnologia é utilizada também para identificar os passageiros, recolhendo permanentemente informações sobre os hábitos dentro do automóvel (Byton ID). Desta forma, o automóvel adapta-se às necessidades e preferências dos passageiros.

A personalização é feita com base nos dados recolhidos durante a interação com a interface do automóvel, por voz (através da assistente virtual Alexa, da Amazon) e também por gestos – à semelhança do que podemos ver no filme de ficção científica Minority report.

Plataforma aberta

A empresa desenvolveu uma plataforma aberta que permite a programadores criar e integrar novos serviços, através de APIs, oferecendo uma experiência diferenciadora e mais rica. Isto é particularmente relevante à medida que o entretenimento no automóvel está a tornar-se uma peça chave no futuro da mobilidade.

A Byton, fundada por ex-colaboradores da BMW e com colaboradores da Tesla, Google e Apple, já captou mais de 200 milhões de dólares em investimento, maioritariamente de empresas chinesas, entre as quais a Tencent, gigante chinesa da Internet dona do WeChat, a Foxconn, fabricante dos iPhones, e a Suning, gigante do retalho.

A empresa abriu mais uma ronda de investimento e pode estar próxima de tornar-se um unicórnio, com uma valorização de 1,2 mil milhões de dólares.

Se a transformação na indústria dos transportes é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL INNOVATE: