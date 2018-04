DESTAQUES GAFANOMICS® [16/ABR/2018]

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Uber compra empresa de bike-sharing

A Uber adquiriu a Jump, uma startup de partilha de bicicletas elétricas (o valor não foi divulgado, mas estima-se que terá sido superior a 100 milhões de dólares). A empresa já tinha criado uma parceria com a Jump para permitir a reserva de bicicletas através da sua aplicação. Agora, vai criar o seu próprio serviço de bike-sharing.

A Uber está a investir num modelo mobility-as-a-service, transformando-se oficialmente numa plataforma multimodal. Além de bicicletas, a empresa criou duas outras parcerias chave, com a Getaround e a Masabi, para incluir aluguer de automóveis P2P e bilhetes para transportes públicos.

Facebook cria novas regras para anunciantes

O Facebook vai passar a exigir aos anunciantes com publicidade de cariz político que comprovem (Facebook e Instagram) a sua identidade e localização. Este anúncios vão passar a estar identificados como “anúncios políticos” com informações sobre quem é o anunciante.

As mudanças surgiram como uma forma do Facebook se auto-regular em antecipação aos esclarecimentos que Mark Zuckerberg teve que prestar nos últimos dias, ao Congresso norte-americano, acerca do acesso da Cambridge Analytica aos dados de milhões de utilizadores do Facebook.

Amazon foi quem mais investiu em I&D

A Amazon foi a empresa que mais investiu em Investigação & Desenvolvimento (I&D) no ano passado, investiu 22,6 mil milhões de dólares – mais 41% do que em 2016.

Os focos da Amazon têm sido sobretudo o seu serviço cloud Amazon Web Services (uma das grandes fontes de receita da empresa: as vendas cresceram 45% para os 5,1 mil milhões de dólares no último trimestre de 2017); a sua assistente virtual Alexa; e o desenvolvimento de tecnologias como a visão computacional para as lojas Amazon Go.

O investimento em I&D é um indicador de quais são as empresas que mais apostam em inovação e as tecnológicas continuam a dominar este ranking. A seguir à Amazon, a Alphabet (empresa-mãe da Google), a Intel, a Microsoft e a Apple completam o top 5, com um investimento total de 76 mil milhões de dólares.





Apple vai integrar realidade aumentada nos automóveis autoguiados

A Apple submeteu uma nova patente para um sistema de realidade aumentada que mostra mais informações sobre a envolvente no pára-brisas dos automóveis autoguiados. Ao que tudo indica, o sistema inclui dados sobre os sinais de trânsito, pontos de interesse, lojas ou restaurantes.

No ano passado, Tim Cook disse que tecnologia para carros autoguiados são o “cérebro de todos os projetos de inteligência artificial”, deixando claro que a empresa está a trabalhar nesta tecnologia. Em paralelo, está também a trabalhar em formas de se diferenciar da concorrência e oferecer uma experiência superior dentro do automóvel.

A Apple já provou que não é preciso ser o primeiro a entrar no mercado para o liderar e tipicamente deixa a concorrência mostrar o “jogo” para depois fazer o leapfrog (como o definia Steve Jobs). Será que o mesmo se vai verificar com os automóveis autoguiados?

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

