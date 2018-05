DESTAQUES GAFANOMICS® [14/MAI/2018]

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Google Assistant vai fazer chamadas

A Google Assistant vai passar a fazer chamadas, podendo reservar mesa num restaurante ou marcação no salão de beleza. Através da nova funcionalidade Google Duplex, vai ser difícil distinguir se estamos a falar ao telefone com um humano ou com inteligência artificial…

A Google está a elevar a experiência de utilização da Assistant para outro nível, tornando a interação mais natural e visual. E, à medida que estimula os programadores a integrar a Assistant em novos produtos/serviços, a Google quer tornar a sua assistente virtual a nossa principal forma de interação com os dispositivos.

Vale a pena ver a demonstração da Google Assistant em ação que a Google mostrou durante a sua conferência anual para programadores Google I/O.

Futuro da Uber passa por táxis voadores

A Uber está a deixar claro que o seu futuro vai passar também pelos táxis voadores elétricos e autoguiados. A empresa apresentou um novo conceito de veículo que deverá ser integrado no serviço on-demand UberAIR, em 2023, para fazer 200 voos por hora.

O projeto insere-se na transformação que a Uber está a fazer para se tornar uma plataforma de transportes multi-modal e pode resultar numa opção de mobilidade muito mais rápida e de baixo custo.

A Uber Elevate mostra que a Uber é uma empresa que não tem medo de arriscar para inovar ainda que isso signifique perder dinheiro a curto-prazo – a mesma lógica por trás da entrada da Uber em novos mercados.

Walmart torna-se maior acionista da Flipkart

A Walmart chegou a acordo para adquirir 77% da Flipkart, o maior retalhista de e-commerce na Índia, por 16 mil milhões de dólares. A compra representa um vitória sob a Amazon, que também estava interessada em adquirir uma parte significativa da Flipkart.

A Walmart pode dar um excelente contributo à Flipkart através da sua vasta experiência na área do retalho, logística e gestão da cadeia de distribuição. Para a Walmart, esta é uma grande oportunidade para se tornar um player mais relevante no e-commerce e entrar no gigante mercado indiano.

Este é, sem dúvida, um passo importante para a Walmart. Estima-se que o mercado de e-commerce indiano tenha um volume de negócios de 200 mil milhões de dólares, daqui a uma década.



Alibaba acelera expansão internacional

A Alibaba adquiriu a Daraz, a empresa de e-commerce líder no Paquistão, para alargar a sua presença no Sul da Ásia. A compra permite à Alibaba entrar no Paquistão e em mercados como o Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka e Nepal.

O Paquistão é o mercado de retalho que tem crescido mais rápido em todo o mundo, estimando-se uma expansão de 8.2% por ano até 2021 (Euromonitor International), e possui 30 milhões de utilizadores ativos de Internet.

A Alibaba tem investido fortemente na sua expansão internacional, nomeadamente no Sudeste Asiático e na Índia, com o objetivo de continuar a estimular o seu crescimento impressionante.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na NetworkEconomy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Que tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL INNOVATE: