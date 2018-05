Lemonade reinventa contratos de seguros

A Lemonade está a aumentar significativamente a simplicidade e a transparência dos contratos de seguros.

A startup colocou um documento em open-source, que pode ser editado por qualquer pessoa, que propõe um novo modelo de contrato.

A Lemonade criou a Policy 2.0, uma proposta de novo contrato de seguro, que pode ser editada por reguladores governamentais, grupos de defesa do consumidor, empresas concorrentes ou clientes. O objetivo é simplificar significativamente as informações sobre o que está – ou não – incluído na cobertura do seguro, tornando mais fácil a compreensão e memorização.

Para começar, a Lemonade publicou a “Renters Insurance Policy 2.0”, que criou lado a lado com reguladores governamentais, quase 90% mais simples e acessível do que o contrato de seguro que hoje existe. O documento está em open-source, qualquer pessoa pode fazer sugestões de melhoria.

Estes novos contratos vão poder ser adotados por outras empresas de seguros através da Licença GNU de Documentação Livre (permite que textos, apresentações e conteúdos de páginas na Internet sejam distribuídos e reaproveitados, mantendo alguns direitos de autor).

Cada contrato será único e gerado de forma dinâmica, com base nas escolhas do utilizador, que pode alterar a qualquer momento aquilo que está abrangido na cobertura do seguro, através de um link no contrato.

