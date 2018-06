DESTAQUES GAFANOMICS® [04/JUN/2018]

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Mary Meeker: Tendências da Internet 2018

Todos os anos, Mary Meeker, da Kleiner Perkins, apresenta uma visão sobre as maiores tendências da Internet. Aqui fica uma pequena seleção daquilo que captou a atenção da FABERNOVEL:

As empresas tecnológicas representam 25% da capitalização bolsista total das empresas norte-americanas.

O investimento das tecnológicas em I&D está em rápido crescimento, demarcando-se de outras indústrias. Amazon, Alphabet, Facebook, Intel, Apple e Microsoft estão no top 15 das empresas que mais investiram nesta área, nos EUA.

O e-commerce cresceu 16% em 2017, enquanto o retalho offline está em declínio. A Amazon domina na pesquisa de produtos (e constrói o seu império da publicidade digital) e os media sociais são, cada vez mais, relevantes na descoberta e compra de novos produtos.

O futuro da publicidade é mobile: a publicidade digital cresceu e a publicidade em mobile representa uma oportunidade de 7 mil milhões de dólares.

A China está a conquistar o mundo: 9 das 20 empresas de Internet com maior capitalização bolsista do mundo são, agora, chinesas (há 5 anos, eram apenas 2). A China é também uma das grandes candidatas a líder mundial em Inteligência Artificial.

Poder ver aqui a apresentação completa:

Jeff Bezos quer colonizar a Lua

Jeff Bezos quer colonizar a Lua através da Blue Origin, a sua empresa de exploração espacial. A empresa está a avaliar uma parceria com a NASA e com a Agência Espacial Europeia para criar um rover lunar capaz de transportar 5 toneladas de carga.

A curto prazo, a Blue Origin está a tentar diminuir os custos de acesso ao Espaço. A longo prazo, a visão da empresa passa por viabilizar a criação de uma instalação lunar permanente, que permita a milhões de pessoas viver e trabalhar no Espaço. Além disso quer também transferir a indústria pesada para a Lua, onde pode ser alimentada permanentemente por energia solar.

Durante a Code Conference, em 2016, Jeff Bezos já tinha destacado a importância de deslocar parte da indústria para fora da Terra, como forma de contornar as tremendas necessidades energéticas do planeta no futuro.

Amazon investe em seguradora indiana

A Amazon investiu 12 milhões de dólares na Acko, uma seguradora digital indiana com seguros para automóveis e ‘internet economy’ (seguros para e-commerce, para serviços de ride-sharing, etc…).

A Amazon vai distribuir os produtos financeiros da Acko e co-criar com a startup novos produtos, podendo utilizar a base massiva de dados que possui sobre os hábitos de compra para personalizar a oferta de seguros.

A Amazon já oferece vários produtos financeiros, incluindo empréstimos a pequenas e médias empresas e a Amazon Protect. A entrada no mercado indiano é estratégica e pode representar uma grande oportunidade de expansão nesta indústria.

“Netflix” chinês abre cinemas on-demand

O iQiyi está a abrir uma rede de cinemas físicos on-demand na China. O serviço de streaming de vídeo, detido pela Baidu, quer transportar os conteúdos e a conveniência dos serviços de streaming online para o mundo real.

Os cinemas Yuke vão permitir escolher o horário, o conteúdo e a localização. São compostos por mini-salas, com entre 2 a 10 lugares, que podem ser alugadas à hora para transmitir qualquer conteúdo disponível na biblioteca online da iQiyi.

Ao que tudo indica, também o Netflix está a avaliar a compra de uma cadeia de cinemas. Os serviços de streaming de vídeo parecem estar a preparar-se para revolucionar também a experiência de consumo de conteúdos no mundo offline.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

